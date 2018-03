Finanziaria, Cateno De Luca si mette di traverso: “Musumeci e Armao? Struzzi”

🔊 Ascolta l'articolo

“Bene ha fatto il Presidente Savona a rinviare i lavori, dopo che avevo preannunciato il voto contrario, la discussione sul delibera di giunta regionale de rendiconto generale della regione per l’esercizio 2016.

Si tratta di un documento platealmente falso!”

Lo dichiara il deputato di Sicilia Vera, Cateno De Luca che stamattina ha ottenuto il blocco della discussione sul “consolidato” in Commissione Bilancio all’Ars.

Il deputato ricorda infatti che “sono più di cento gli enti e società che non hanno trasmesso la documentazione più volte richiesta ai fini della valutazione per il loro inserimento nel bilancio consolidato.

Un bilancio, è bene ricordarlo, che andava approvato entro settembre 2017 e già beneficia di una proroga concesso dal governo nazionale al 31 marzo 2018.”

Per De Luca, “non è più ammissibile che la Regione continui a trasferire centinaia di milioni di euro alle società partecipate ed agli organismi ed enti sottoposti alla sua vigilanza senza avere i bilanci approvati ed avere contezza dell’utilizzo delle risorse pubbliche. Altrettanto non più ammissibile è che gli organi di gestione ed amministrazione che stanno occultando la documentazione contabile ad un intero Parlamento continuino indisturbati a ricoprire i loro incarichi perché in combutta con chi amministra.”

Da De Luca arriva un attacco diretto al Presidente della Regione: “Musumeci e il suo Assessore al bilancio non possono più fare gli struzzi, perché adesso rischiano di apparire complici!

La Giunta deve revocare la delibera del 6 marzo e procedere alla immediata rimozione dei vertici di tutte le società e gli enti che continuano ad occultare la propria gestione contabile al Parlarne ai siciliani”

Intanto dopo la fumata bianca per il bilancio della Regione è arrivata ieri in tarda serata da Palazzo d’Orleans. La finanziaria invece dovrà aspettare la nuova seduta di giunta fissata per questa serata, al termine di quella di Sala d’Ercole con

all’ordine del giorno il ddl stralcio dell’esercizio provvisorio. I tempi per l’approvazione dalla manovra stringono ma il governo è certodi farcela e di riuscire a consegnare – “come previsto” – tutto entro domani.

A quel punto toccherà all’Ars fare le corse. I documenti finanziari dovranno passare il vaglio delle commissioni di merito e poi dell’Aula. Tutto entro il 31 marzo data di scadenza dell’esercizio provvisorio. Una corsa contro il tempo che però Palazzo d’Orleans renderà più facile con una manovra “snella” e con sole “tre-quattro norme fondamentali”. Fra i provvedimenti dovrebbe trovare spazio l’accorpamento di Crias, Irfis e Ircas, la riforma dell’Istituto autonomo case popolari e le norme per i disabili.

