Minaccia carie per il sorriso dei bimbi  

La carie torna a mettere in pericolo il sorriso dei più piccoli. “Da studi e rivelazioni effettuate da soggetti internazionali negli ultimi anni la carie è in aumento: si stima fino al 10%”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Mauro Rocchetti, vice presidente vicario Andi (Associazione nazionale sentisti italiani), intervenuto oggi all’Enpam a Roma all’evento dedicato alla Giornata mondiale della salute orale.

“L’Italia è stato un Pese in cui negli anni passati alcune campagne – ricorda Rocchetti – hanno posto molto bene l’attenzione sulla problematica della carie. Forse uno dei migliori in Ue dove si è lavorato meglio. Purtroppo poi il dato positivo sulla lotta alla carie è sceso e va oggi va ripresa una comunicazione diffusa nelle scuole. Perché l’anello debole è la famiglia, che non ha tempo da dedicare al bambino per spiegare la corretta igiene orale. I piccoli – conclude – hanno uno spirito emulativo e la famiglia deve essere il pilastro per diffondere l’informazione corretta su come occuparsi della salute della propria bocca ai figli e quindi alle future generazioni”.

