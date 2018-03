Bullismo, due ragazze 14enni aggredite da coetanee in Piazza Castelnuovo a Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

Due ragazze di 14 anni sono state aggredite da alcune coetanee. E’ accaduto dopo che sono scese da un autobus in piazza Castelnuovo, a Palermo. Le prime avvisaglie, secondo quanto denunciato alla polizia da una delle vittime, si sono registrate all’interno del mezzo pubblico. Una volta scese dall’autobus, le due 14enni sono state seguite dalle altre ragazzine e aggredite da due di loro. Una delle vittime e’ stata presa a calci e pugni. In loro difesa e’ intervenuto un commerciante, che ha allontanato il gruppetto. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.