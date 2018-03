Punti nascita, il 21 per cento effettuano meno di 500 parti anno. Nord in testa

🔊 Ascolta l'articolo

Tasto dolente per la sanità italiana: è il numero di punti nascita che eseguono meno di 500 parti all’anno e che, in base all’accordo Stato-Regioni del 2010, dovrebbero essere già chiusi. Sebbene siano calati di numero, passando da 155 nel 2010 a 97 del 2016, sono ancora il 21% del totale e dal conteggio sono state escluse le strutture che effettuano meno di 10 parti annui: il 37% si trova al Nord, il 20% al Centro e il 43% al Sud. E’ quanto emerge dai dati del Programma nazionale esiti 2017 (Pne), aggiornati e pubblicati sul sito www.doveecomemicuro.it

Queste strutture eseguono appena il 5,7% dei parti e, in proporzione, effettuano un numero di tagli cesarei più elevato rispetto ai grandi centri. Solo il 7% rispetta infatti il valore di riferimento per quanto concerne le percentuali di interventi, che per i centri più piccoli dovrebbe mantenersi inferiore-uguale al 15%: l’86% si trova al Nord, il 14% al Centro e lo 0% al Sud.

“La valutazione rischi-benefici, in situazioni svantaggiate come queste, può giustificare un maggior numero di cesarei – spiega Luigi Frigerio, primario di ostetricia e ginecologia e direttore del Dipartimento materno-infantile pediatrico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, struttura che oltre a eseguire un alto numero di parti annui vanta anche una bassa percentuale di tagli cesarei – Detto questo, l’ideale sarebbe accorpare i punti nascita che eseguono meno di 500 parti all’anno, offrendo servizi più ampi e maggiori garanzie alle donne che devono partorire. Certamente vanno considerate alcune lodevoli eccezioni rappresentate da alcuni ospedali situati nelle valli o in montagna, con i quali la politica sanitaria deve inevitabilmente fare i conti”.

La scelta dell’ospedale in cui far nascere il proprio bambino è un argomento che sta molto a cuore alle donne. Ma quanti sono quelli che rispettano le soglie stabilite dalle autorità ministeriali? In base al Pne 2017 (Programma nazionale esiti gestito dall’Agenas per conto del ministero della Salute), delle 461

strutture che eseguono parti, solo il 38% effettua almeno i 1.000 parti annui richiesti: il 43% si trova al Nord, il 22% al Centro e il 34% al Sud. Di quelli che raggiungono la quota minima stabilita, poi, solamente il 58% rispetta anche il valore di riferimento per la percentuale di tagli cesarei, che deve essere inferiore-uguale al 25%:il 63% al Nord, il 19% al Centro e il 18% al Sud. E’ quanto rivelano i.dati aggiornati disponibili sul sito www.doveecomemicuro.it.

Nelle prime 5 posizioni compaiono l’ospedale Sant’Anna di Torino, il

Policlinico di Milano, il San Pietro Fatebenefratelli di Roma, il Papa

Giovanni XXIII di Bergamo e il Policlinico Gemelli di Roma.

“Le autorità ministeriali – spiega Elena Azzolini, medico specialista in sanità pubblica e membro del comitato scientifico del portale – hanno stabilito alcuni punti fermi per valutare la bontà di una struttura. In base all’Accordo Stato-Regioni del 2010, i punti nascita devono eseguire almeno 1.000 parti annui. I

volumi di attività possono avere infatti un rilevante impatto sull’efficacia degli interventi e sull’esito delle cure. Altro elemento importante è la giusta proporzione di tagli cesarei. Rispetto a quello naturale, il cesareo comporta maggiori rischi per la donna e per il bambino e dovrebbe essere effettuato solo in presenza di indicazioni specifiche. I valori massimi sono: 25%, per i punti

nascita che effettuano più di 1.000 parti all’anno, 15% per quelli che

ne eseguono meno di 1.000”.

Ma come orientarsi nella scelta dell’ospedale? “Se la gravidanza è fisiologica, ci si può affidare anche a strutture periferiche. Quando però emergono elementi di patologia a carico della donna o del nascituro, è importante puntare su centri di secondo livello che dispongono di tutte le strumentazioni necessarie per fronteggiare le emergenze”, raccomanda Luigi Frigerio, primario di ostetricia e ginecologia e direttore del Dipartimento materno-infantile pediatrico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Altri elementi importanti da valutare al momento di decidere (oltre al numero minimo di parti eseguiti in un anno e alla giusta proporzione di cesarei) sono: la disponibilità dell’analgesia epidurale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, della terapia intensiva neonatale, del servizio di rooming-in (cioè la possibilità di tenere il neonato in camera con sé h24) o della vasca per il parto in acqua. Inoltre la possibilità di richiedere la raccolta del sangue del cordone ombelicale, o ancora la presenza dei Bollini rosa di Onda (da 1 a 3), che segnalano l’attenzione per le esigenze femminili.

Tutte queste informazioni sono presenti nel portale www.doveecomemicuro.it. Per confrontare le strutture e assicurarsi la disponibilità di uno di questi servizi è sufficiente inserire nel ‘cerca’ la parola chiave desiderata, ad esempio ‘parto’ o ‘epidurale’, e selezionare la voce che interessa tra quelle suggerite: in cima alla pagina dei risultati compariranno i centri ordinati per numero di casi trattati, per vicinanza o in base ad altri criteri selezionabili. Il semaforo verde indica il rispetto della soglia ministeriale, mentre una barra di scorrimento mostra il posizionamento delle singole strutture nel panorama nazionale. (Red-Bdc/AdnKronos)

