Al via il primo Salone leasing e noleggio  

Fonte: adnkronos.com

Al via a Milano il primo Salone del leasing e del noleggio, Lease 2018, una due giorni in cui il settore affronta il futuro, ma anche gli strumenti finanziari del momento che hanno spinto le misure di sviluppo messe in campo dal governo, dalla Sabatini tre al super e iper ammortamento. Novità e sfide per un settore con numeri in crescita.

Nei primi due mesi del 2018 il leasing cresce del +9,9% in numero e del +12,7% in valore, i nuovi contratti raggiungono circa 130mila stipule per un valore complessivo di 4,6 miliardi di euro, dopo che nel 2017 l’erogato ha superato quota 26,4 miliardi. Nel bimestre gennaio-febbraio il leasing Strumentale mette a segno un +17,5% nel numero e un +22,2% in valore, trainato dalla performance del leasing finanziario (+30% in valore), che rappresenta oltre l’80% del totale del comparto.

Dinamica positiva anche per il comparto Automotive – autovetture, veicoli commerciali e industriali – con +7,5% di immatricolazioni e +9,5% in valore. Riprende a crescere l’Immobiliare (+16,2% in valore), in particolare grazie alla ripresa del sotto-comparto ‘costruito’ (+28,7% in valore). “Lease 2018 nasce come uno strumento di rafforzamento del Leasing e del Noleggio a lungo termine nell’ambito della crescita economica del Paese, per questo abbiamo voluto aprire la prima edizione del Salone sul tema di Impresa 4.0”, spiega il presidente di Assilea, Enrico Duranti.

Il Salone affronta – oggi e domani 21 marzo – le nuove sfide del mercato. Dal super e iper ammortamento alla gestione dei nuovi bisogni della clientela, dall’evoluzione dei prodotti e dei canali distributivi alla business mobility, dai non performing exposures & non core assets ai principi contabili Ifrs 16, dall’innovazione nei servizi finanziari fino al nuovo leasing abitativo.

Tanti gli espositori presenti, quattro i focus protagonisti: Nautico, Immobiliare, Leasing Pubblico e Settore energia. L’approvazione della riforma del Codice della nautica accompagna la ripresa del mercato interno e la crescita del leasing nautico che nel 2017 ha segnato un +70%. Le semplificazioni normative e l’introduzione del Registro telematico del diporto e dello sportello telematico del diportista rappresentano un richiamo per gli armatori europei anche in ottica Brexit.

Il finanziamento delle operazioni immobiliari è un altro tema, insieme alle best practices per soluzioni concrete e utili all’amministrazione pubblica. Interventi di efficientamento energetico, razionalizzazione e gestione degli edifici con soluzioni Smart city sono invece protagonisti del focus energia.

Ad aprire il Salone la tavola rotonda su ‘Il Piano Impresa 4.0: l’innovazione come driver per la competitività’ che vede sul palco oltre a Duranti, Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria, Alfredo Mariotti, direttore generale Ucimu Sistemi per produrre, Giovanni Ajassa, direttore Servizio Studi Bnl gruppo Bnp Paribas, Gabriele Barbaresco, amministratore delegato R&S – Mediobanca ed Ennio Manzi, partner Italfinance Group.

Animata anche l’Exhibition Area di Lease 2018, che ospita gli stand dei partner produttori di beni e servizi accessori. “Per diversi mesi Newtonlab ha lavorato con Assilea e con il supporto degli sponsor alla costruzione dell’evento di riferimento per il settore e per tutti coloro che a vario titolo si occupano di Leasing e di Noleggio”, commenta il presidente di Newton Lab, Andrea Beretta.

“Questa parte del Salone è pensata per offrire una grande occasione di networking per i manager del settore acquisti della grande e media impresa, piccoli imprenditori, consulenti e intermediari del credito, broker e agenti di assicurazione, specialisti di recupero e gestione del credito, ordini professionali”, conclude.

