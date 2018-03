Stasera in tv, i programmi della prima serata  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) sulle principali reti televisive di martedì 20 marzo.

Rai1: Sei mai stata sulla luna? (Commedia, Italia, 2014). Regia di Paolo Genovese, nel cast: Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti, Nino Frassica

Rai2: Hawaii Five-O – Stagione 7, episodio 6 (Telefilm)

Rai3: cartabianca (Approfondimento)

Rai4: The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (Fantastico, Usa, 2014). Regia di Marc Webb, nel cast: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field, Paul Giamatti, Felicity Jones, Colm Feore

Canale 5: L’isola dei Famosi (Reality)

Italia 1: Sherlock Holmes (Azione, Usa, 2009). Regia di Guy Ritchie, nel cast: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Kelly Reilly, Eddie Marsan, James Fox, Hans Matheson, Geraldine James, William Houston

Rete 4: Il grande match (Commedia, Usa, 2006). Regia di Peter Segal, nel cast: Sylvester Stallone, Robert De Niro, Kim Basinger, Ireland Basinger Baldwin

Rai Movie: Il nome della rosa (Drammatico, Italia, 1986). Regia di Jean-Jacques Annaud, nel cast: Sean Connery, F. Murray Abraham, Christian Slater, Michael Lonsdale, Valentina Vargas

Iris: Le cinque giornate (Drammatico, Italia, 1973). Regia di Dario Argento, nel cast: Adriano Celentano, Enzo Cerusico, Marilu’ Tolo, Carla Tato

La7: Di Martedì (Attualità)

Tv8: Angeli e Demoni (Thriller, Usa, 2009). Regia di Ron Howard, nel cast: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Pierfrancesco Favino e Armin Mueller-Stahl

Paramount Channel: Against the ropes (Drammatico, Usa, 2004). Regia di Charles S. Dutton, nel cast: Meg Ryan, Omar Epps, Charles S. Dutton, Tony Shalhoub, Timothy Daly

Sky Cinema 1: La luce sugli oceani (Drammatico, Usa, 2016). Regia di Derek Cianfrance, nel cast: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz

Mediaset Premium Cinema: Sully (Biografico, Usa, 2016). Regia di Clint Eastwood, nel cast: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn

