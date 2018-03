Arriva il sostegno agli artigiani  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

BPER Banca, Banca di Sassari (Gruppo BPER) e Confartigianato Ravenna hanno sottoscritto presso la sede dell’associazione un accordo relativo all’offerta e alla gestione di finanziamenti tramite cessione del quinto riservati ai pensionati e ai dipendenti iscritti.

Si tratta – si legge in una nota – “di un progetto avviato dalla Banca di Sassari, attraverso il quale gli associati a Confartigianato Ravenna potranno usufruire di condizioni agevolate relativamente a questa speciale tipologia di credito”. Un servizio di consulenza e assistenza nella fase di istruttoria delle richieste di finanziamento sarà svolto dai tecnici della stessa Confartigianato, dalle filiali di BPER Banca e dagli specialisti della Banca di Sassari.

I destinatari di questo accordo “beneficiano di un’operatività garantita presso tutte le sedi dell’associazione e di BPER Banca sul territorio. La tipologia di finanziamento offerta, inoltre, prevede una tutela del rischio di propagazione del debito nell’asse ereditario”.

“Proponiamo un progetto che costituisce un sistema di credito differente – ha dichiarato Presidente provinciale di Confartigianato, Riccardo Caroli – che ha come destinatari tutti gli associati, in particolare i pensionati. Attraverso questa intesa i fruitori potranno trovare la risposta ideale alle loro necessità finanziarie, anche per quanto concerne le coperture dei rischi e i costi derivati: una modalità innovativa e intelligente per interpretare le esigenze più attuali delle persone. Al nostro fianco c’è una banca che agisce non solo come prestatrice di servizi, bensì come partner che accompagna l’utente verso la soluzione dei problemi”.

Il Presidente della Banca di Sassari, Ivano Spallanzani, già Presidente Nazionale Confartigianato, ha aggiunto: “Questa convenzione è il risultato di un considerevole progetto messo a punto dalla Banca di Sassari con BPER Banca. Lo sforzo con il quale ci stiamo impegnando testimonia la nostra precisa determinazione nell’intercettare le esigenze che provengono dai territori, offrendo prodotti e servizi competitivi e individuando i partner locali più qualificati”.

Il Direttore territoriale Romagna, Giuliano Lugli, ha a sua volta affermato: “La sinergia messa in campo da BPER Banca con la sua capillare rete di sportelli, insieme a Banca di Sassari e a un’importante associazione di categoria qual è Confartigianato Ravenna, si colloca in un percorso di lavoro ormai consolidato, che intende dare sostegno concreto alle esigenze espresse dai vari segmenti della nostra clientela. L’accordo di oggi, in particolare, ci rende ancora più orgogliosi perché rivolto specificamente ad un territorio al quale la Banca guarda sempre con particolare riguardo”.

