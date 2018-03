IACP Caltanissetta, GdF segnala danno erariale per oltre 1,5mln di euro

🔊 Ascolta l'articolo

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza ha segnalato alla Corte dei Conti un danno erariale per oltre 1,5 milioni di euro sotto forma di “indebite erogazioni di risorse pubbliche a favore del personale dell’IACP di Caltanissetta dal 2011 al 2017”. “Diverse ‘disattenzioni’ commesse nel tempo hanno consentito ai dirigenti e dipendenti dello IACP di percepire ‘indennita’ di posizione’, buoni pasto e anche aumenti salariali non dovuti – sottolineano le Fiamme Gialle -. Con riguardo a quest’ultimo aspetto tutti ricorderanno il blocco salariale imposto tra il 2011 e il 2014 per tutti i dipendenti pubblici. Ma per i dipendenti dello IACP di Caltanissetta questa regola e’ stata disattesa”. Segnalati alla magistratura contabile i direttori dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta che si sono succeduti dal 2011 al 2017 e i componenti del Nucleo di Valutazione. (ITALPRESS).

