Tennis, Torneo Quijing: Ok per il siciliano Salvatore Caruso, per Pugliese e per Pellegrino

En plein tricolore nel primo turno del “2018 Quijing International Challenger”, torneo challenger Atp dotato di un montepremi di 75mila dollari in corso sul cemento di Quijing, in Cina. Dopo Lorenzo Sonego hanno infatti esordito positivamente anche Andrea Pellegrino, Stefano Napolitano e Salvatore Caruso. Il 20enne Nex Gen pugliese di Bisceglie, numero 354 Atp, ha sconfitto per 75 62 l’indiano Prainesh Gunneswaran, numero 246 Atp, ed al secondo turno affronterà in un derby azzurro proprio il 22enne piemontese di Biella, numero 180 Atp e quinta testa di serie, che ha liquidato con un doppio 6-1 il cinese Zhizhen Zhang, numero 337 Atp. Il 25enne siciliano di Avola, numero 177 Atp e sesta testa di serie, dopo aver battuto per 63 61 la wild card locale Zihao Xia, numero 774 Atp, dovra’ vedersela con lo sloveno Blaz Rola, numero 215 Atp. Tornando a Sonego, il 22enne torinese, numero 162 del ranking mondiale e quarta testa di serie, trovera’ al secondo turno il giapponese Hiroki Moriya, numero 317 del ranking mondiale.

