Partanna (Tp), 600ml euro per 5 progetti sulla sicurezza stradale

Messa in sicurezza di arterie cittadine, di attraversamenti pedonali e in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici, campagne di sensibilizzazione nelle scuole, realizzazione di un Piano urbano del traffico e di un centro di Monitoraggio sulla sicurezza stradale. Sono i cinque progetti del Comune di Partanna inclusi nel Programma nazionale della sicurezza stradale per i quali si dovranno presentare i relativi progetti esecutivi. L’amministrazione comunale ha previsto una serie di interventi per un totale di 616mila euro ripartiti fra i diversi progetti. La somma più corposa riguarderà la messa in sicurezza di snodi stradali nella zona del bivio Cappuccini per 271mila euro, oltre a uno stanziamento di 240mila euro per gli attraversamenti pedonali e le fermate per il trasporto collettivo. Altri 50mila euro saranno quindi destinati alla redazione di un Piano del traffico urbano mentre 40mila euro saranno riservati alla Campagna di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della sicurezza stradale da effettuare nei principali istituti scolastici della cittadina. Per la realizzazione di un Centro di monitoraggio e’ infine prevista la somma di 15 mila euro.

(ITALPRESS)

