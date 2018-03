Federconsumatori parteciperà agli “Stati Generali Acqua” in Sicilia

🔊 Ascolta l'articolo

Federconsumatori Sicilia parteciperà, giovedì 22 marzo, agli Stati Generali dell’acqua in Sicilia. L’iniziativa, organizzata dalla Consulta per la Pace del Comune di Palermo in collaborazione con il Forum siciliano dei movimenti per l’Acqua ed i Beni Comuni, nell’ambito del programma di Palermo Capitale della Cultura, metterà a confronto gli attori istituzionali del Servizio Idrico Integrato siciliano e le associazioni che si battono per la difesa del diritto all’acqua.

Oltre a Federconsumatori Sicilia, che sarà presente con il suo presidente Alfio La Rosa, l’iniziativa prevede la partecipazione di: Sergio Marino (Vice Sindaco di Palermo), Giuseppe Notarstefano (Direttore Pastorale del Sociale, del Lavoro e per la salvaguardia del Creato), Maria Prestigiacomo (Presidente AMAP), Salvo Cocina (Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana), Giorgio Zampetti (Direttore Generale di Legambiente), Francesco Lo Cascio (Presidente Consulta per la Pace del Comune di Palermo), Mario Pagliaro (Ricercatore CNR), Antonella Leto (Forum dei Movimenti per l’Acqua e i Beni Comuni), Maurizio Di Pietro (Presidente ATI Enna), Patrizio Cinque (Vice Presidente ATI Palermo).

Interverranno anche i Comitati Territoriali del Forum Siciliano.

