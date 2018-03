Sicilia, per le associazioni artigiane molte imprese sono a rischio di fallimento e accusano Baccei

🔊 Ascolta l'articolo

”Dall’inizio dell’anno attività paralizzata e credito bloccato con numerose imprese a rischio fallimento”. Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai Sicilia esprimono “grande preoccupazione per l’immobilismo a cui è stata condannata la Crias nonostante 20 milioni di euro pronte ad essere erogate”.

Indice puntato contro la Regione. ”La paralisi – spiegano le Organizzazioni degli Artigiani – è frutto del deleterio percorso amministrativo e finanziario avviato dalla Giunta Crocetta e concluso dal Governo Musumeci. Input che fu dato dall’allora Assessore all’Economia, Baccei, il quale decise di sacrificare, sull’altare di un ipotetico pareggio dei conti, i patrimoni di società partecipate e di enti regionali, tra cui la Crias, senza tener conto delle funzioni, dei ruoli e dell’utilità. Di fatto quel Decreto lasciò in vita i contenitori ma senza contenuto – tuonano Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai – trasferendo i fondi alle casse della Regione per mostrare ai Ministeri romani la capacità di far fronte ai buchi di bilancio”.

Adnkronos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.