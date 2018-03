Sicilia, nasce la “Consulta Forestale Responsabile”

🔊 Ascolta l'articolo

Verrà presentata questa mattina, alle ore 10,30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo, la ‘Consulta per la Gestione Forestale Responsabile in Sicilia’. La Consulta è costituita da Istituzioni/Organizzazioni/Associazioni che a vario titolo sono coinvolti direttamente o indirettamente in attività di formazione e ricerca, volontariato, rappresentanza sindacale, inerenti la pianificazione, gestione e tutela delle risorse forestali in Sicilia. “La Consulta si propone quale interlocutore delle Istituzioni regionali competenti per promuovere in Sicilia una politica forestale volta alla gestione sostenibile e responsabile delle risorse forestali”, si legge in una nota.

Inoltre la Consulta promuoverà iniziative culturali “per aumentare la consapevolezza dei cittadini sul ruolo fondamentale che le risorse forestali svolgono per la salute del Pianeta Terra”.

AdnKronos

