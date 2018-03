🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Lunghe code e passaggio ridotto alla sola corsia di sorpasso a causa di un incidente sulla via Pontina, da Castagnetta a Pomezia nord. Avvenuto al km 27,900 in direzione di Roma, l’incidente ha visto coinvolto un mezzo pesante. Lo comunica Astral Infomobilità.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.