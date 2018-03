Sciogliamo l’enigma: Interporto, Ogliastrillo-Castelbuono, anello ferroviario, Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

(Francesco Piro, FB) Leggo un post del deputato all’Ars M5S Luigi Sunseri il quale annuncia (non senza entusiasmo), che la Regione, con una delibera di Giunta, ha tolto l’interporto di Termini Imerese dal Po Fesr 2014/2020. Più volte ho espresso le mie opinioni molto critiche (vedi per ultimo il convegno del 4/3/17 organizzato da Rivediamoitermini) su tale opera, progettata la prima volta nei primi anni ’80 e che, allo stato attuale, andrebbe quantomeno ristudiata come polo di logistica avanzata. Non mi pare, tuttavia, che quanto affermato da Sunseri corrisponda alla realtà. Se si esamina con un pò di attenzione la delibera di Giunta Regionale, si vede come tre opere: l’Interporto, la tratta Ogliastrillo-Castelbuono, la chiusura dell’anello ferroviario di Palermo, inserite nel Po Fesr 2014/2020, non possono essere considerate utili per raggiungere l’obiettivo di spesa (performance framework) al 2019, necessario per accedere alla premialità europea. Ciò a causa dei ritardi nell’avanzamento dei lavori.

A questo punto la delibera di Giunta inserisce nel Po Fesr anche altre due opere, la cui esecuzione è in stadio avanzato e la cui spesa può essere calcolata ai fini dell’obiettivo al 2019.

Si tratta di un meccanismio ben noto e molto utilizzato; quello dei cosiddetti progetti coerenti, finanziati con fondi diversi da quelli europei e che vengono portati sul Po Fesr per aumentare la spesa realizzata (liberando risorse che poi vengono riprogrammate).

Da nessuna parte si legge che le tre opere sono state eliminate e meno male! A parte l’Interporto, infatti, su cui manteniamo tutte le nostre perplessità, ci sarebbe poco da essere contenti se due opere ferroviarie fondamentali per il nostro territorio e per l’intera Sicilia non fossero più realizzate.

