“Disgusto per le parole dell’ex Br”, parla il figlio di Biagi 

Fonte: adnkronos.com

“Provo un grande disgusto nei confronti di questa frase anche perché offende noi vittime e tutte le persone che hanno sofferto”. Così al Tg1 Lorenzo Biagi, figlio del giuslavorista Marco Biagi ucciso 16 anni fa dalle Br, commenta le parole dell’ex brigatista Barbara Balzerani, che nei giorni scorsi aveva detto: “C’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere”.

Poi, parlando di Marco Biagi, il figlio dice: “Lo Stato ha abbandonato mio padre . Mio padre aveva una scorta fino a pochi mesi prima di essere ucciso. Per cui penso che il fatto che gli sia stata tolta senza motivo o comunque con una grande sottovalutazione del pericolo sia una cosa molto grave”, conclude.

