Si libera un posto in giunta, rimpastino alle porte. Scongiurata la mozione di censura

Fino a quale giorno fa era tutto chiaro. Vittorio Sgarbi non era più gradito. La foto sulla tazza del cesso? Sciocchezze, semmai un buon pretesto. C’è un posto nel governo ed un esercito in stand by, pronto a pretendere di occuparlo. Ma quando il pressing s’è fatto forte, anche se sotto traccia, all’assessore non è rimasto che arrendersi all’evidenza. Il timone della nave non ce l’ha lui. Il Presidente della Regione puiò nominare e licenziare quando vuole lui. Le regole sono queste e non si possono cambiare in corso d’opera.

Ma che ci fosse una volontà politica favorevole a cacciarlo non c’erano dubbi. Era stato lo stesso Miccichè, nella qualità di commissario di Forza Italia in Sicilia )e non certo di Presidente Ars), ad anticipare l’uscita, indicandone anche la data. L’annuncio avrebbe disinnescato la miccia della mozione di censura presentata dal M5S contro Sgarbi e tolto dall’imbarazzo la presunte maggioranza di centrodestra, costretta – ove la mozione arrivi in Aula – a contarsi, con il rischio che ciò comporta.

Le cose si sono incarbugliate quando Sgarbi ha rivelato che lui non c’entrava con l’uscita dal govcerno e che Musumeci non vedeva l’ora di cacciarlo via. Se Miccichè annuncia la dimissioni e l’interessato attribuisce una intenzione ferrea al Presidente della Regione, due e due fanno quattro. Non lo vogliono. Ed ecco che invece spunta Miccichè, il quale se ne esce con un dichiarazione sorprendente. Sgarbi è bravi, bravissimo. Una persona straordinaria. Perciò è molto dispiaciuto che lasci il governo.

Il gioco delle tre carte. Non è una novità, né l’ha inventato Miccichè. Ci sono abilissimi giocatori in tutte le piazze siciliane, e non solo. A quel punto Sgarbi chiede, pubblicamente, di essere lasciato in pace fino a maggio, entro quella data, può entrare in Parlamento. Per esercitare, come in passato, il ruolo di…parlamentare. A meno che il centrodestra non vada al governo (di coalizione) con i Cinque Stelle o con qualche formula tutta da inventare. E allora sulla bilancia c’è l’Assessorato in Sicilia o il peonismo in Parlamento.

Sgarbi, comprensibilmente, chiede tempo per guardarsi attorno.

Ma i nemici siciliani stanno diventato tanti. In prima linea c’è il gruppo parlamentare grillino, che è partito lancia in resta e vuole annettersi la sua espulsione. E con il Movimento anche il centrodestra. Una maggioranza schiacciante. Un dubbio resta, comunque, che i pentastellati stiano fornendo un assist generosissimo a Musumeci. E’ vero che mettono a reddito (politico) il licenziamento di Sgarbi, ingraziandosi i supporters, ma fanno un favore a Miccichè e Musumeci, che devono far posto in giunta in tempi brevi.

Ed ora il solito copione.

“Sono davvero dispiaciuto che Vittorio Sgarbi vada via, perché oltre che un amico è una persona straordinaria”. scrive su Facebook il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, dopo la conferenza stampa del critico d’arte, che oggi incontrando i giornalisti ha confermato le voci delle sue dimissioni. Un passo indietro che Sgarbi ha detto di essere stato costretto a fare, essendo stato “cacciato”. “Il presidente Musumeci – ha detto il critico d’arte – non vede l’ora che io me ne vada. Non sarò più assessore ai Beni culturali. Hanno deciso loro che me ne devo andare, non ho scelto io”.

“La deputata senza merito Zafarana non conosce l’italiano e non capisce che in tre mesi nessun assessore ha fatto e può fare un decimo di quello che ho fatto e programmato io. Verifichi i primi tre mesi degli assessori che mi hanno preceduto. Altro che ‘poca cosa’ e ‘assessorato strategico’. Bravissimi funzionari stimolati dalle mie proposte, come può chiedere alla direttrice del palazzo Abatellis. E avere conferma dal sindaco Orlando e dal presidente della Fondazione Sicilia. Povera Zafarana che esiste solo perché polemizza con me”. A dirlo è Vittorio Sgarbi, assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, replicando a distanza alla parlamentare del M5s all’Assemblea regionale siciliana, Valentina Zafarana. Per la capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo dei Normanni che oggi ha invitato il governatore Nello Musumeci a “cacciare subito” dalla Giunta il critico d’arte, “un assessore non può essere solo un curatore” di mostre. Inoltre, “quella del mecenate disposto a trattare solo con lui e il ricattino personale contro lo stesso Musumeci – dice ancora la pentastellata – sono argomenti dalla bassissima levatura”. A stretto giro di posta la replica di Sgarbi: “Quanto allo sponsor, si è entusiasmato alla ricostruzione del Tempio G di Selinunte dopo averne parlato con me – conclude – e non c’è nessun capriccio nei rapporti fiduciari. Perché Grillo, invece di affidarsi a Casaleggio, non si appoggia a Renzi o a Salvini? Si taccia la poverina”. (Loc/AdnKronos)

