“Non è solo un gioco”, quando l’azzardo è patologico  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sarà presentato il prossimo 4 aprile, presso la sala dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (Via del Conservatorio 91 – Roma) alle ore 10.30, “Non è solo un gioco. Superare la dipendenza dal gioco d’azzardo”, il libro sul gioco d’azzardo patologico scritto a quattro mani da Armando Angelucci e Claudia Bartalucci, pubblicato nella Collana Progetto Famiglia di San Paolo Edizioni.

Il libro, indirizzato a tutti gli operatori del settore ma non solo, oltre ad offrire un quadro del fenomeno del gioco d’azzardo nelle sue sfaccettature e gradazioni, “apre ad un approccio di cura che, pur non escludendone altri, privilegia la relazione d’aiuto come spazio di accoglienza e di promozione delle risorse interiori”.

“Occuparci del disagio della dipendenza dal gioco – spiegano gli autori -, non è solo rispondere ad una emergenza sociale, ma è ‘chinarsi concretamente sul grido sordo di uomini e donne che non trovano spesso la forza di chiedere aiuto’. Siamo confortati dall’evidenza che prendersi cura delle persone che vivono l’esperienza drammatica del gioco d’azzardo serve ed è importante perché favorisce il possibile recupero e il faticoso rientro ad un benessere accettabile che coinvolge le persone interessate e tutti i loro familiari”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.