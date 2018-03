🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La Borsa di Milano chiude in forte calo, vicini ai minimi di seduta. L’andamento degli indici di Piazza Affari è in linea con quello delle altre Borse europee, peggiorate dopo il sell-off che sta registrando Wall Street. Il Nasdaq perde oltre il 2% con il crollo del titolo di Facebook, coinvolta in uno scandaloso sull’utilizzo dei dati personali degli utenti.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.