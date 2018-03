Teatro: De Santis, in scena il mio tormentato e ‘pazzo amore’ per Elisa Isoardi’  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Uno spettacolo nato da una delusione d’amore, da un’ossessione, da un sentimento forte da cui ha tentato per anni di liberarsi, dopo un lungo fidanzamento con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, compagna di Matteo Salvini. Buddismo, yoga, psicologi, terapie per combattere un ‘mostro’ che Danilo De Santis ha esorcizzato nel suo ultimo spettacolo ‘Quella piccola pazza cosa chiamata amore’ che porta in scena, dal 13 marzo all’8 aprile al Teatro Golden di Roma, diretto da Lillo.

Parte dunque da un’ossessione la piece dell’attore e drammaturgo, che è anche uno degli interpreti dell’esilerante commedia. Racconta i tormenti di una passione a volte in modo ironico, surreale, ridicolo, imbarazzante, mai scontato. Tutti i protagonisti della pièce (Piero Scornavacchi, Roberto belli, Roberta Mastromichele, Chiara Buratti, Marco Aceti) tentano, infatti, di conquistare o riconquistare la persona amata. Usano pretesti, stratagemmi, qualsiasi espediente. Ma come nella storia di Danilo De Santis e Elisa Isoardi l’happy end è solo per pochi fortunati.

