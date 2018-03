Imma e quell’ultimo saluto alla sua piccola  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un colpo alla testa e Immacolata muore davanti alla scuola della figlia. Un solo sparo al termine di una lite davanti all’edificio, sembra, che ha portato all’ennesimo femminicidio dall’inizio del 2018. 31 anni, mamma di una bimba di 9, per l’omicidio della donna è al momento ricercato il marito dal quale si stava separando, già denunciato nei giorni scorsi per maltrattamenti.

Capelli castani, come gli occhi profondi che spiccano in ogni foto, Immacolata Villani – Imma per tutti – lascia i genitori e una figlioletta, protagonista delle pochissime foto pubbliche che la 31enne ha lasciato sul suo profilo social. E’ la bimba, infatti, al centro di una piccola serie di scatti che la vedono accanto alla mamma, sorridente da piccola nell’immagine del profilo e di copertina, più grande e con gli stessi occhi di Imma nelle foto più recenti, con madre e figlia che si scambiano una tenerezza o sorridono in un selfie fra i complimenti e i ‘cuoricini’ degli amici nei commenti. “Bellissime”, “quanto siete belle?”, “che belle”, i messaggi che si leggono e che risalgono ormai a più di un anno fa. Nessuna foto del marito, invece, almeno fra quelle che ha deciso di mostrare. Solo lei e la sua piccola, che aveva portato a vivere al sicuro in casa del nonno solo qualche giorno fa e che è riuscita a vedere e salutare solo qualche minuto prima della morte, come in un giorno qualunque, senza pensare a un addio.

