Cybersecurity, libertà digitale e blockchain: Kaspersky Lab aderisce all’Enterprise Ethereum Alliance (EEA)  

Le possibilità di impiego della Blockchain oggi sono enormi e possono riferirsi a diversi ambiti, dalle votazioni elettroniche al commercio equo e solidale, ad esempio. Kaspersky Lab, forte del gran numero di progetti su Blockchain già in fase di sviluppo nel suo incubatore interno, sceglie di aderire all’Enterprise Ethereum Alliance (EEA), la più importante organizzazione al mondo nell’ambito della Blockchain. Grazie alla possibilità di relazionarsi con gli altri membri dell’organizzazione, di condividere le competenze e di partecipare a gruppi di lavoro dedicati, Kaspersky Lab avrà modo di sviluppare ancora di più le soluzioni basate su questa tecnologia.

“Nell’ultimo periodo l’attenzione dell’opinione pubblica si è concentrata su temi come Bitcoin e criptovalute. Questo ha fatto passare in secondo piano le grandi opportunità offerte dalla tecnologia Blockchain. È importante sottolineare che sono i bitcoin ad avere bisogno della Blockchain, e non viceversa. Crediamo che la collaborazione di Kaspersky Lab con altri membri dell’Enterprise Ethereum Alliance, provenienti dai più diversi settori professionali, possa contribuire a sviluppare le nostre soluzioni Blockchain e sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alle sue potenzialità e ai suoi vantaggi” ha commentato Vartan Minasyan, Head of Investment and Innovation di Kaspersky Lab.

Per quasi tre anni Kaspersky Lab ha finanziato team interni ed esterni impegnati nello sviluppo di nuove idee e nuove tecnologie, comprese quelle che si basano su Blockchain, all’interno del suo Business Incubator. Uno di questi progetti è Polys, un sistema sicuro di voto online che si basa su criptoalgoritmi trasparenti. Polys assicura che tutte le operazioni di voto vengano registrate, archiviate e conteggiate in Blockchain; basato sulla piattaforma Ethereum, il sistema permette ai partecipanti della rete di verificare l’accuratezza dei voti registrati.

L’Enterprise Ethereum Alliance riunisce 500 aziende tra le più note nel mondo dell’innovazione tecnologica e organi di ricerca che insieme condividono opinioni e discutono dell’applicazione delle soluzioni Blockchain. Grazie alla possibilità di prendere parte a diversi eventi con vari gruppi di lavoro e di operare al fianco di protagonisti del settore con grande esperienza, i membri dell’EEA garantiscono la sicurezza nel campo delle tecnologie innovative.

Informazioni su Kaspersky Lab Kaspersky Lab è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 20 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Informazioni su Kaspersky Lab Business Incubator Nel 2015, Kaspersky Lab ha fondato il proprio Business Incubator, una divisione pensata per supportare i team interni ed esterni nello sviluppo di tecnologie e idee brillanti. Il Business Incubator è aperto alle startup nella loro fase iniziale in quei settori in cui la sicurezza è essenziale. Aiutiamo gli imprenditori a sviluppare i propri progetti in un ambiente sicuro – all’interno dell’azienda – fornendo tutte le infrastrutture necessarie, l’expertise e l’accesso a canali di vendita e finanziamenti. Il Business Incubator è una delle iniziative di Kaspersky Lab pensate per incoraggiare l’innovazione aziendale. I fondatori di startup interessati a collaborare con Kaspersky Lab possono fare richiesta a incubator@kaspersky.com.

Informazioni su Enterprise Ethereum Alliance (EEA) L’Enterprise Ethereum Alliance (EEA) è un’organizzazione no profit supportata dal mercato dell’industria che ha l’obiettivo di costruire, promuovere e sostenere in generale le best practice tecnologiche basate su Ethereum, gli standard aperti e le architetture open-source di riferimento. L’EEA sta contribuendo a far diventare Ethereum una tecnologia su misura delle imprese, contribuendo alla ricerca e allo sviluppo in diversi ambiti, come privacy, riservatezza, scalabilità e sicurezza. L’EEA sta anche svolgendo delle indagini sulle architetture ibride che coinvolgono sia reti Ethereum pubbliche o autorizzate sia l’applicazione industry-specific da parte di gruppi di lavoro a più livelli. L’EEA è aperta a tutti i membri della comunità di Ethereum che desiderano partecipare e svilupperà in modo collettivo standard industriali aperti, facilitando la collaborazione con tutti gli iscritti. Questo contesto open source consentirà di adottare in modo profondo e ampio i sistemi, un livello altrimenti non raggiungibile nei singoli ambiti aziendali, e fornirà indicazioni sul futuro della scalabilità, della privacy e della riservatezza della rete pubblica Ethereum senza autorizzazione.

