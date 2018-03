Stasera in tv, i programmi della prima serata  

🔊 Ascolta l'articolo

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) sulle principali reti televisive di lunedì 19 marzo.

Rai1: Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata (Serie)

Rai2: Boss in incognito RAI (Docureality). Conduce Gabriele Corsi

Rai3: Report (Inchieste). Conduce Sigfrido Ranucci

Rai4: Vikings – Stagione 5, episodio 3: ‘Homeland’ (Telefilm)

Rai Movie: The Missing (Western, Usa, 2003). Regia di Ron Howard. Cast: Cate Blanchett, Aaron Eckhart, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Val Kilmer

Canale 5: Il segreto – Episodio 1611 (Soap)

Italia 1: Emigratis (Show)

Rete 4: In the blood (Azione, Usa, 2014). Regia di John Stockwell. Cast: Gina Carano, Danny Trejo, Cam Gigandet, Stephen Lang, Amaury Nolasco, Luis Guzma’n, Treat Williams, Yvette Yates, Eloise Mumford

Iris: Nell’anno del Signore (Commedia, Ita/Fra, 1969). Regia di Luigi Magni. Cast: Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno, Claudia Cardinale, Robert Hossein

La7: Mato Grosso (Avventura, Usa, 1992). Regia di John McTiernan. Cast: Sean Connery, Lorraine Bracco, Josè Wilker, Rodolfo de Alexandre

Tv8: The Transporter (Azione, Fra/Usa, 2002). Regia di Corey Yuen e Louis Leterrier. Cast: Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand

Paramount Channel: Tartarughe Ninja (Azione, Usa, 2014). Regia di Jonathan Liebesman. Cast: Megan Fox, William Fichtner, Alan Ritchson, Will Arnett, Minae Noji, Whoopi Goldberg, Mos Def, Noel Fisher, Abby Elliott

Sky Cinema 1: John Wick – Capitolo 2 (Azione, Usa, 2017). Regia di Chad Stahelski. Cast: Keanu Reeves, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini

Mediaset Premium Cinema: Poveri Ma Ricchi (Commedia, Ita, 2016). Regia di Fausto Brizzi. Cast: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Giulio Bartolomei, Lodovica Comello

