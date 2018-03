Tangenziale Catania: TIR si ribalta, ferito camionista

🔊 Ascolta l'articolo

Anas comunica che sulla Tangenziale Ovest di Catania il traffico è bloccato, in direzione Siracusa, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

“Nel sinistro, in cui il conducente è rimasto lievemente ferito, il mezzo pesante si è ribaltato, danneggiando le barriere laterali di protezione su entrambi i margini della carreggiata – dice Anas – Sul posto sono presenti le squadre di Anas, per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Misterbianco, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

AdnKronos

