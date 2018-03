Catania, Sit-In piazza Duomo per lavoratori igiene ambientale

🔊 Ascolta l'articolo

Sit-in in piazza Duomo a Catania per i 105 lavoratori del bacino prefettizio igiene ambientale e i rappresentanti di Cgil, CISL, UIL, Ugl, USB e Confsal, insieme alle categorie FP Cgil, FIT Cisl, Uil Trasporti e Ugl igiene ambientale. Oggi si terra’ la visita istituzionale del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Palazzo degli Elefanti. “I lavoratori – scrivono in una nota i sindacati – non hanno ancora ricevuto risposte convincenti dalle istituzioni alle loro richieste, e la loro preoccupazione e’ aumentata anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca legati alla gestione del servizio di igiene ambientale a Catania”.

