Salvini non esclude governo Lega-M5S. I 4 punti di contatto

“Non c’è niente di impossibile, non c’è niente di irrealizzabile”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Domenica live, parlando di un possibile governo con il M5s. “Vediamo cosa vogliono fare, il mio dovere è ascoltare tutti”, afferma Salvini, che individua nell’abolizione della legge Fornero, nella riforma del rapporto con l’Europa, nella scuola e nella giustizia i possibili punti di contatto con i pentastellati.

Le aperture di Salvini hanno spaventato Forza Italia. E Maroni, intervenuto sul tema, ospite di Lucia Annunziata, ha avvertito che sarebbe un errore una intesa con i grillini. Secondo il Presidente della Regione Lombardia (in uscita) il campo del governo per la Lega deve rimanere il centrodestra.

