Rally di Cefalù, navigatore Lo Gioco investito da una vettura in gara. Ha riportato fratture

🔊 Ascolta l'articolo

Un incidente si è verificato al secondo Rally di Cefalù che si corre nelle strade del comune in provincia di Palermo. Dopo la fine della prima prova speciale “Ferla” di 6,37 chilometri, il navigatore Salvatore Lo Gioco che insieme a Antonino Provenza fa parte dell’equipaggio numero 28 della Factory Fratelli Campione Racing, è stato investito da una vettura che stava sopraggiungendo. Lo Gioco stava controllando la pressione delle gomme quando è stato investito dalla vettura dell’equipaggio numero 29 Lo Cascio – Cancemi su Citroen Saxo.

Il navigatore è stato portato all’ospedale di Cefalù. Avrebbe una frattura della gamba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.