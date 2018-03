Una persona muore investita da un treno  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una persona è morta nella stazione di Fasano, in Puglia, investita dal treno Frecciabianca Milano-Lecce 35803. E’ quanto si legge in una nota di Rfi.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta per quasi due ore sulla linea Lecce-Bari, dalle 16.50 alle 18.40, a seguito dell’investimento mortale. Dalle 18.40 la circolazione è ripresa a binario unico alternato. Sul posto le forze dell’ordine e il 118.

