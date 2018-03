Rimonta Milan, decide Silva  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Emozioni a San Siro. Il Milan batte il Chievo in rimonta al termine di un match infuocato. Rossoneri in vantaggio al 10′ con Calhanoglu, ma i veneti ribaltano il risultato in due minuti con Stepinski e Inglese. Nella ripresa prima il pareggio di Cutrone e poi la rete decisiva di ‘Mago Silva’ all’82’. In pieno recupero Kessié sbaglia un rigore. Gattuso vola e continua la scalata verso la Champions.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.