Trump: “McCabe? Fake memo”  

Fonte: adnkronos.com

Donald Trump all’attacco di Andrew McCabe, il vice direttore dell’Fbi licenziato due giorni fa a poche ore dalla pensione. Il presidente ha contestato quanto sostenuto da McCabe, che ha rivelato di aver preso nota degli incontri avuti con Trump e di aver consegnato questi appunti al procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller.

“Ho passato molto poco tempo con Andrew McCabe – ha scritto il presidente su Twitter – ma non ha mai preso appunti quando era con me. Non credo che abbia dei memo, se non per la propria agenda. Le stesse bugie di James Comey (il direttore dell’Fbi licenziato un anno fa da Trump, ndr). Possiamo chiamarli fake memo?”.

E su Comey, in un tweet precedente, il presidente aveva scritto: “Wow, abbiamo visto Comey mentire sotto giuramento quando gli è stato chiesto, ‘è mai stato una fonte anonima… o conosce qualcun altro che sia una fonte anonima’? Ha detto in modo forte, ‘mai, no’. Ha mentito”.

