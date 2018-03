Romanzo d’esordio per Monica Spatola, “Se mi odi, non mi ami”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Monica Spatola presenta il suo romanzo d’esordio: Se mi odi, non mi ami, edito dalla casa editrice Il seme Bianco. Un racconto di coraggio che tocca nervi ancora scoperti sul ruolo della donna nella società odierna. L’autrice ci fa entrare nella storia di Clara, una giovane mamma di trentaquattro anni, che svilita dal suo lavoro di casalinga, decide di fare armi e bagagli per andare via senza lasciare traccia, alla ricerca di una realizzazione personale, affidando al marito la gestione di casa e figli. Una scelta discutibile, lontana da ogni etica ma che centra perfettamente il disagio di molte donne, le quali faticano non poco per riuscire a trovare equilibrio tra doveri imposti dalla società e necessità familiari. Un racconto di speranza, fresco e genuino che scomoderà non pochi mariti e che si propone di risvegliare sogni, speranze e aspettative sopite.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.