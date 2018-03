L’incubo di Calenda  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Scontro via social tra Carlo Calenda e Matteo Salvini. “Buona domenica Amici. Calenda dice che i governi Renzi e Gentiloni sono stati fra ‘i migliori della storia d’Italia. Avrà fatto una colazione pesante???”, scrive il leader della Lega su Twitter con lo screenshot di Repubblica.it con Calenda che parla dei governi Renzi-Gentiloni come dei migliori nella storia d’Italia.

“Pesante ma necessaria Matteo mi sono svegliato dopo un incubo: tu, Bagnai e Borghi che discutevate delle finanze degli italiani. Euro o non Euro, 3% o non 3%, piano A o piano B, come si mettono i dazi?, che felpa mi metto per l’Ecofin? Vado a fare 2a colazione di rassicurazione”, è la replica del ministro dello Sviluppo economico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.