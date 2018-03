Sulla GURS il piano paesaggistico di Siracusa, monito di Italianostra

🔊 Ascolta l'articolo

Il 16 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana il Piano paesaggistico di Siracusa (ambiti 14 e 17). Si conclude,

dunque, un lungo e complesso iter che ha condotto all’approvazione

definitiva di questo fondamentale strumento di conoscenza, tutela e

valorizzazione del territorio. Finalmente ci saranno regole certe. Il Piano viene di fatto reso operativo dopo il pronunciamento del Consiglio

di Giustizia Amministrativa che ha sospeso gli effetti della sentenza del

TAR a seguito dei ricorsi della società Elemata. Adesso il nuovo Piano

regolatore generale della città di Siracusa dovrà adeguarsi al Piano

paesaggistico. Adesso si dovrà puntare alla sostenibilità, alla

riqualificazione del luoghi, alla bellezza. Ne dà comunicazione il Prof. Leandro Janni, Presidente di Italia Nostra Sicilia e componente dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio

