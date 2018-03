Catania, spaccio di droga a San Giovanni Galermo, manette per tre pusher

🔊 Ascolta l'articolo

Tre arresti per spaccio di droga a Catania. In manette sono finiti un 49enne e un 50enne, che in un condominio del quartiere San Giovanni Galermo sono stati trovati in possesso di una cospicua somma di denaro e di un sacchetto in cellophane contenente 61 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 28 grammi. La polizia ha perquisito l’intera abitazione in cui si trovavano i due, trovando altri 316 involucri contenenti eroina per un peso complessivo di 110 grammi, piu’ altri 15 grammi di cocaina. Arrestato anche un 60enne, gia’ ai domiciliari. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato marijuana, cocaina e crack. Dopo la convalida dell’arresto, sono stati disposti nuovamente i domiciliari. (ITALPRESS)

