Stasera in tv, i programmi della prima serata  

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) sulle principali reti televisive di domenica 18 marzo.

Rai1: Che tempo che fa (TalkShow)

Rai2: N.C.I.S. – Stagione 15 Episodio 7 – Un ragionevole dubbio (Telefilm)

Rai3: Storie Maledette – Sarah Scazzi, quei venti minuti per morire (Talk Show)

Rai4: The tourist (Thriller, Usa, 2010). Regia di F.H. von Donnersmarck. Cast: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Rufus Sewell, Raoul Bova, Ralf Moeller

Rai Movie: Lo chiamavano Jeeg Robot (Commedia-Fantascienza, Italia, 2015). Regia di Gabriele Mainetti. Cast: Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano Ambrogi

Canale 5: Furore – Capitolo Secondo (Miniserie)

Italia 1: Le Iene Show (Show)

Rete 4: Don Camillo e l’onorevole Peppone (Commedia, Italia, 1955). Regia di Carmine Gallone. Cast: Fernandel, Gino Cervi, Claude Sylvain, Leda Gloria, Saro Urzì

Iris: Il marchese del Grillo (Commedia, Italia-Francia, 1981). Regia di Mario Monicelli. Cast: Alberto Sordi, Paolo Stoppa, Flavio Bucci e Riccardo Billi

La7: Non è l’Arena (Attualità)

Tv8: MotoGP – Gran Premio del Qatar (Sport)

Paramount Channel: Il Rapporto Pelican (Thriller, Usa, 1993). Regia di Alan J. Pakula. Cast: Julia Roberts, Denzel Washington, John Lithgow, Sam Shepard, John Heard

Sky Cinema 1: Hemingway Gellhorn (Drammatico, Usa, 2012). Regia di Philip Kaufman. Cast: Nicole Kidman, Clive Owen, David Strathairn, Robert Duvall

Mediaset Premium Cinema: Cinquanta sfumature di nero (Drammatico-Romantico, Usa, 2016). Regia di James Foley. Cast: Jamie Dornan, Tyler Hoechlin, Dakota Johnson, Kim Basinger

