Spal blocca Juve  

Fonte: adnkronos.com

Frena la Juve. Bianconeri bloccati sullo 0-0 dalla Spal nel secondo anticipo della 29/a giornata della serie A. Mezzo passo falso per la squadra di Allegri, troppo lenta e mai pericolosa. Giusto un paio di occasioni per i bianconeri, con Alex Sandro e Higuain. Troppo poco. Con questo pareggio la Juve sale a 75 punti, a +5 sul Napoli, che stasera può accorciare a -2.

Punto meritato per la Spal, che ha giocato la partita perfetta: corsa, impegno e agonismo. La squadra di Semplici sta dimostrando di meritare la salvezza.

