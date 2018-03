🔊 Ascolta l'articolo

“Governi Renzi/Gentiloni tra migliori storia italiana” twitta il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda. “Riforma istituzionale avrebbe cambiato verso Paese. Sconfitta figlia di crisi Occidente lib/dem e paure diffuse, ma anche messaggio troppo semplicistico su crisi risolta e futuro semplice. Poco accolte paure. Adesso però andiamo avanti”.

