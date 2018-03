Mariam, la mamma: “Era già stata aggredita”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Era già stata aggredita dalla baby-gang al femminile. Sia la 18enne Mariam che la sorella più piccola, Mallak, erano state picchiate già ad agosto: alla prima avevano rotto la gamba, mentre avevano preso a pugni la 15enne. A denunciarlo alle Iene in esclusiva in un servizio, realizzato da Pablo Trincia, che andrà in onda domenica sera, è Nasreeen, madre della ragazza, morta dopo l’ennesima aggressione dal branco di bulle a Nottingham in Inghilterra. Le ragazze l’aveva presa di mira da qualche tempo. “Tre settimane fa, il 20 febbraio, si trovava su un autobus assieme a un suo amico, che ha tentato di proteggerla dal gruppo delle ragazze che l’hanno aggredita a calci e pugni, come si vede anche in un video che sta girando su Internet”. “Proprio quel giorno – si legge infine – aveva saputo di essere stata ammessa alla facoltà di Ingegneria. Una volta portata in ospedale, nonostante dicesse di stare molto male, l’hanno rimandata a casa. La mattina dopo era già in coma”.

Mariam, ragazza italiana di origini egiziane, era nata e cresciuta a Ostia, trasferendosi poi a Nottingham “con la famiglia” quattro anni fa. Il padre voleva farla studiare lì insieme alla sorella e al fratello di 12 anni, ma lei, dice la madre alle Iene, “non ci voleva stare”.

Intanto, sulla morte della ragazza la Procura di Roma ha aperto un’indagine. Il fascicolo è affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco.

