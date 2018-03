“Paesi Che Vai”, Rai 1, arriva a Noto, capitale del Barocco, e a Modica

🔊 Ascolta l'articolo

“Paesi Che Vai” arriva a Noto, acclamata capitale del Barocco “color miele”. La cittadina siciliana si sviluppa su un territorio prevalentemente collinare, a 152 metri sul livello del mare, sospeso tra montagne verdi e un mare cristallino. Livio Leonardi raccontera’ i gioielli del centro storico che sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanita’ dall’UNESCO e che rappresentano una testimonianza unica e inconfondibile del tardo-barocco siciliano.

Lo splendore della citta’ che oggi ammiriamo, pero’, e’ il frutto di una totale ricostruzione, avvenuta dopo il terribile terremoto del 1693 che distrusse la Noto antica. Furono chiamati gli artisti piu’ brillanti dell’epoca da tutta l’Isola, che la concepirono studiando le prospettive per renderla perfetta, cosi’ armoniosa da sembrare un’incantevole finzione.

Ma a meravigliare il gusto “artistico” sara’ anche l’antichissima e raffinata lavorazione del cioccolato della vicina Modica, una lavorazione tramandata dagli Aztechi agli Spagnoli. Proseguendo sulle tracce delle specialita’ gastronomiche locali, Livio Leonardi condurra’ i telespettatori di Rai1 ad esplorare i segreti delle tecniche di conservazione dei prodotti di tonnara. Infine, sara’ la volta di un magico luogo rovente: l’Etna. Appuntamento domani, alle 9.40, su Rai1. (ITALPRESS)

