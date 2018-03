Ragusa, arrestata 26enne rumena gelosa: accoltella e insegue “l’amico”marocchino

🔊 Ascolta l'articolo

Dopo una lite avvenuta in casa ha ferito con un coltello l’amico marocchino, l’ha inseguito per strada, tentando anche di aggredire con l’arma gli agenti intervenuti sul posto. Una 26enne rumena e’ stata disarmata e arrestata dagli uomini della Sezione Volanti della Questura di Ragusa per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il marocchino, con una ferita da taglio all’addome, e’ stato soccorso e trasportato in ospedale dove e’ stato medicato. (ITALPRESS).

