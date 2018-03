Dalla Sicilia fuoco di sbarramento a favore di Brunetta, bersaglio di critiche leghiste

🔊 Ascolta l'articolo

“Il presidente Renato Brunetta interpreta un sentimento comune all’interno di Forza Italia: nessuna subalternita’ alla Lega, pari dignita’ di tutte le forze politiche che compongono la coalizione, condivisione delle scelte e nessun tentativo di inciucio con il M5S. Posizioni legittime, sensate, condivise”. Lo afferma, in una nota, Nino Germana’, neo deputato nazionale di Forza Italia.

L’ex presidente del Senato Renato Schifani è sulla stessa lunghezza d’onda. “Quando la critica nei confronti di uno stesso soggetto politico e’ continua, ripetitiva e direi quasi ossessiva, perde qualsiasi valore e sacralita’”. sostiene Schifani. “La persecuzione giornalistica va sempre stigmatizzata, da qualunque parte arrivi. Mi auguro che l’attacco frontale che alcuni organi di stampa stanno portando quotidianamente all’onorevole Brunetta, figura di spicco e autorevole del nostro partito, possa stemperarsi in un chiarimento tra gentiluomini, senza che si debba ricorrere all’intervento della magistratura”.

