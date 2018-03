Novara, Tedino colpito da un oggetto, pari rosanero

🔊 Ascolta l'articolo

Non basta al Palermo un quarto d’ora nella ripresa dove capovolge il risultato con l’uno-due di Rispoli e La Gumina per vincere al “Piola”. Rosanero sotto tono sino al riposo, chiuso in svantaggio per il settimo gol in otto gare del romeno Puscas che in avvio di match devia da due passi un assist di testa del palermitano Francesco Di Mariano. Il Novara, nel recupero, in inferiorita’ numerica per l’espulsione di Golubovic, trova il meritato pareggio con una incornata di Sciaudone, al primo gol in maglia azzurra, sul centro dell’indomito Moscati dalla destra. Dopo il gol del 2-1 rosanero, match interrotto alcuni minuti per un oggetto che ha colpito Tedino in panchina. (ITALPRESS)

NOVARA (4-3-3): Montipo’; Golubovic 6, Del Fabro 6, Chiosa 6, Calderoni 5 (25′ st Maniero 6); Moscati 6, Ronaldo 6 (35′ st Sciaudone 7), Casarini 6; Sansone 6, Puscas 6 (45′ st Macheda sv), Di Mariano 6. In panchina: Farelli, Benedettini, Troest, Mantovani, Seck, Lukanovic, Dickmann. Allenatore: Di Carlo 6. PALERMO (3-5-2): Pomini 6; Dawidowicz 6, Struna 6, Szyminski 6; Rispoli 6, Gnahore 6 (37′ st Murawski sv), Jajalo 6, Coronado 6 (45′ st Chocev sv), Fiordilino 6; La Gumina 6 (37′ st Moreo sv), Nestorovski 6. In panchina: Maniero, Posavic, Accardi, Trajkovic, Balogh, Fiore. Allenatore: Tedino 6. ARBITRO: Serra di Torino 6. RETI: 8’pt Puscas; 3’st Rispoli, 11’st La Gumina, 46’st Scaiudone.

NOTE: giornata fredda, cielo coperto, riflettori accesi. Terreno in sintetico. Spettatori: 4.182 per euro 21.419 (paganti 1.443 per euro 6.052; abbonati 2739 per euro 15.367). Espulso al 44′ st Golubovic per doppia ammonizione. Ammoniti Szyminski, Coronado, La Gumina, Nestorovski. Angoli 3-2 per il Palermo. Recupero: 1′; 6′. NOVARA (ITALPRESS) –

