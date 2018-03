Lo “squalo” si aggiudica la Milano Sanremo. “Assolo” di Vincenzo Nibali

🔊 Ascolta l'articolo

di Italo Presti – Un acuto o anche un assolo. Nella citta’ dei fiori, e anche del Festival, Vincenzo Nibali le canta a tutti e porta a casa la 109esima edizione della Milano-Sanremo. Un’impresa che ribadisce la caratura di un campione finanche sottovalutato rispetto al curriculum che vanta: i tre Grandi Giri (due maglie rosa), due ‘Lombardia’ e adesso la Classicissima di Primavara, corsa sulla carta poco adatta alle sue caratteristiche ma finita nella sua bacheca in virtu’ di una classe cristallina.

Il 33enne messinese della Bahrain-Merida ha colto l’attimo salendo sul Poggio e scattando ai -7 dal traguardo, ma anche sulla Cipressa, altra asperita’ tradizionale di giornata, aveva dimostrato di essere in giornata, sgomitando tra i primi per restare con la faccia davanti. Prima, sotto il temporale, c’era stata la lunga fuga dal pronti e via di Mirco Maestri e Lorenzo Rota (Bardiani CSF), Evgeny Koberniak (Gazprom Rusvelo), Guy Sagiv e Dennis Van Winden (Israel Cycling Academy), Sho Hatsuyama (Nippo Fantini), Charles Planet (Team Novo Nordisk), Matteo Bono (Uae Emirates) e Jacopo Mosca (Wilier Selle Italia), annullata in pratica all’inizio del Poggio, dopo la resa incondizionata degli ultimi quattro ‘sopravvissuti’ (Mastri, Rota, Bono e Van Winden). Ed e’ qui che lo ‘Squalo’ addenta la vittoria. I big non sembrano avere il passo giusto, Sagan ha avuto anche qualche noia ‘meccanica’, mentre Kwiatkowski, il campione in carica, aveva messo a tirare la Sky sulla Cipressa senza per questo fare adeguata selezione.

Tutt’altra storia sul Poggio, preso in testa da Mohric: Burghardt prova l’allungo, imitato da Drucker. Ed e’ qui che Nibali esce allo scoperto, dopo una rasoiata di Neilands: manca ancora un tratto limitato di salita, poi c’e’ la discesa verso l’Aurelia e la linea di meta in via Roma, illuminata dal sole. Dietro, superato un momento di perplessita’, le squadre dei pretendenti al trono si organizzano ma tocca a Matteo Trentin tentare di ricucire lo strappo. Il siciliano pero’ fa fruttare al massimo la sua manciata di secondi di vantaggio e, nel finale, riesce anche a voltarsi e a rallentare per godersi appieno un trionfo che mancava all’Italbici dal 2006, stagione in cui a far festa fu Filippo Pozzato.

“Non so nemmeno io cosa ho fatto… – le prima parole di un raggiante Nibali – Correvamo tutti per Colbrelli ed io avrei dovuto muovermi nel finale se qualcuno se ne fosse andato. Ho subito fatto il vuoto, ho sentito che ero a 20″ e non ho mai mollato”. Il gruppo non ha fatto in tempo ad agguantarlo: “Ai 50 metri, visto il vantaggio, ho preso un sospiro per godermi la vittoria. La Sanremo e’ un’emozione unica, e’ una gara che non pensavo di poter vincere perche’ non sono velocissimo, pero’ ho fatto una buona Tirreno e ne ero uscito in crescendo. Sentivo di avere una buona gamba e che stavo molto bene, con Cipressa e Poggio la Sanremo e’ piu’ difficile del passato: oggi sento di aver fatto qualcosa di importante che mi gustero'”.

La piazza d’onore va all’australiano Caleb Ewans (Mitchelton-Scott), che regola in volata il campione di Francia Arnaud Demare (Groupama-Fdj), vincitore della Sanremo nel 2016; quarto il norvegese Alexander Kristoff (Uae Emirates), che qui si era imposto nel 2014, sesto invece il pluri-iridato slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), che deve rinunciare ancora al sogno Sanremo, e nono l’azzurro Sonny Colbrelli, che completa il grande sabato vissuto dalla Bahrain Merida. Infine, da annotare un’ennesima brutta caduta del britannico Mark Cavendish, che, gia’ in gruppo nonostante una costola mal ridotta, a 10 chilometri dalla fine finisce sull’asfalto dopo una capriola su uno sparti-traffico che coinvolge anche un big come il belga Philippe Gilbert. (ITALPRESS).

