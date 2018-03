L’Empoli vince e allunga, Frosinone e Palermo pari. Rosanero terzi 

🔊 Ascolta l'articolo

di Gianfranco Merenda – L’Empoli vince al Castellani contro il Venezia ed approfittando del contemporaneo pari di Frosinone e Palermo allunga in testa alla classifica portandosi sul +6 rispetto ai rosanero terzi della classe. La squadra toscana sembra non fermarsi piu’, raggiunta due volte dall’ottimo Venezia di Inzaghi e senza il bomber Caputo, alla fine e’ riuscita a segnare il 3-2 che vale tre punti grazie a Donnarumma.

“Ora testa fredda, riposare un paio di giorni e spostare l’asticella verso le prossime 7 gare di cui 5 ci vedranno in trasferta. Dobbiamo pensare gara per gara ma anche che ci aspetta un periodo molto delicato. E’ uno strappo importante, ma per dire decisivo bisogna aspettare la meta’ di maggio. Non mi fido nemmeno di me stesso, figuriamoci di una situazione cosi’ a lunga scadenza” le parole di Aurelio Andreazzoli che rimane imbattuto da quando ha preso in mano la squadra toscana. Dietro, il Frosinone non va oltre un pari senza reti con la Salernitana.

L’unico vero lampo del match e’ degli ospiti con Sprocati e poi nel finale l’occasione piu’ ghiotta capita tra i piedi di Daniel Ciofani. Pari anche per il Palermo, raggiunto nel finale a Novara dopo aver ribaltato il risultato. Puscas aveva segnato la rete del vantaggio all’inizio del match, poi nella ripresa l’uno-due di Rispoli e La Gumina mette avanti la squadra di Tedino (colpito all’orecchio dopo il gol dell’1-2 della sua squadra) che nel recupero, in superiorita’ numerica per l’espulsione di Golubovic, si fa trovare impreparata su una incornata di Sciaudone, al primo gol in maglia azzurra.

Finisce in parita’ e a reti inviolate un match ben giocato da Cittadella e Bari, meritevoli del posto in classifica. Qualche occasione da una parte e dall’altra, poi le squadre si accontentano e si spartiscono un punto meritato portando a sei i risultati utili di fila. Quinta vittoria di fila per il Perugia di Breda che si fa trascinare da Cerri, autore della doppietta che ha permesso ai grifoni di avere la meglio sullo Spezia. Nel finale 3-0 di Bianco per i padroni di casa adesso sesti. Il veleno per il Parma sta nella coda. Sia del primo che del secondo tempo. La Virtus Entella regola gli ospiti con doppietta di La Mantia, che spezza un equilibrio diffuso allo scadere dei 45′ e chiude i discorsi a pochi secondi dalla fine del tempo regolamentare. Il Brescia agguanta nel finale il pareggio contro la Cremonese nel derby lombardo della giornata. E’ il gol in mischia di Gastaldello a dare respiro alla squadra di Roberto Boscaglia ma soprattutto a rispondere e riprendere il vantaggio di Piccolo. Cremonese padrona del campo per 75′ con gli uomini di Tesser a recriminare per non aver chiuso la pratica in un contropiede sciupato da Arini. Infine, l’Ascoli torna a vincere (2-1) dopo tre ko consecutivi e batte 2-1 la Ternana nella sfida tra ultime della classe. Gasparetto risponde a Padella, poi nel finale a decidere e’ un rigore trasformato da Monachello. Dopo la vittoria nell’anticipo del Foggia sul Cesena, la giornata si chiude tra domenica e lunedi’: domani (ore 17.30) al Partenio si affrontano Avellino e Pescara; lunedi’, poi, nel monday night chiude il match tra Carpi e Pro Vercelli. (ITALPRESS)

