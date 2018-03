“Cani stupidi”, studenti cinesi presi a calci e pugni  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Due studenti d’origine cinese di 24 e 28 anni hanno sporto denuncia ai carabinieri di Perugia raccontando di essere stati malmenati qualche sera fa in centro storico a Perugia. I ragazzi, che frequentano dei corsi nel capoluogo umbro, hanno raccontato di essere stati prima insultati e poi presi a calci e pugni da un gruppo di italiani.

“I cinesi sono cani stupidi, in ginocchio se no vi picchiamo”, queste le parole che avrebbero preceduto il pestaggio avvenuto in pieno centro. I due ragazzi cinesi sono stati soccorsi da altri due italiani di passaggio, che avrebbero messo fine all’aggressione. Ciò nonostante, secondo quanto denunciato, gli aggressori prima di andarsene gli avrebbero detto di non passargli più davanti perché altrimenti li avrebbero ammazzati. Sull’episodio indagano i carabinieri di Perugia.

