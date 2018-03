 Dazi, Merkel guarda alla Cina   

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente cinese Xi Jinping hanno avuto una conversazione telefonica nella quale “hanno evidenziato l’importanza di una stretta cooperazione multilaterale in ambito commerciale”, ha spiegato il portavoce della Merkel, Steffen Seibert. Nel colloquio è stato affrontato in particolare il tema dell’acciaio, alla luce anche dell’introduzione dei dazi da parte del presidente statunitense Donald Trump. Merkel e Xi, inoltre, hanno anche discusso della Corea del Nord e in particolare del programma nucleare e missilistico di Pyongyang.

