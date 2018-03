Gattuso: “Rinnovo col Milan? Non ci penso”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Non sto pensando al rinnovo, non è il momento giusto per parlare del mio contratto. Siamo in corsa per qualcosa di importante e dobbiamo concentrarci sul lavoro da fare”. Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, rimanda i discorsi sul futuro e si concentra nella volata per un posto in Europa. “Non c’è alcun problema, io devo solo pensare a lavorare e poi la società sa sempre dove trovarmi. Oggi la priorità è fare bene e respirare l’area di giovedì”, dice Gattuso alludendo all’atmosfera del match contro l’Arsenal che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dall’Europa League.

“Noi dobbiamo vivere sui quei campi e stare su quei palcoscenici. Dobbiamo mettercela tutta e lavorare ogni giorno al massimo, poi la dirigenza non scappa e ne parleremo”, aggiunge alla vigilia della sfida di campionato con il Chievo. “Devo continuare il lavoro cominciato quattro mesi fa, convincere i miei ragazzi che sono forti e vivere alla giornata. Io a casa non pianifico o faccio tabelle, vivo ogni gara con questi ragazzi eccezionali che mi danno tutto. Sono loro la mia fortuna”.

