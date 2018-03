🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

‘Glorious’, nomen omen. Non poteva che chiamarsi così, ‘Glorioso’, il cioccolatino più costoso al mondo presentato al ‘XVI Festival internazionale del cioccolato’ di Óbidos, in Portogallo.

Un piccolo e gustoso ‘gioiello’ placcato in oro 23 carati da 7.728 euro a bon bon, realizzato dal maître chocolatier portoghese Daniel Gomes. La magica ricetta, si legge su ‘Portugal News’, comprende cioccolato fondente equatoriale Valrhona, filamenti di zafferano, tartufo bianco della regione del Périgord, olio di tartufo bianco, vaniglia del Madagascar e scaglie d’oro. Più un ingrediente segreto.

“È un prodotto per il quale cerchiamo gli ingredienti più costosi” ha spiegato Gomes, che ha lavorato alla creazione dell’esclusivo cioccolatino (“rivolto al mercato del lusso”) per circa un anno.

