Sbanda cisterna: stop Pontina  

Fonte: adnkronos.com

Un incidente che ha visto coinvolto una cisterna di gpl questa mattina ha provocato la chiusura parziale della Pontina in direzione Roma. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con l’ausilio del nucleo Nbcr e altri mezzi. Secondo i primi accertamenti, l’incidente è avvenuto sulla Pontina al km 18.100, all’altezza di Castel di Decima. Una cisterna di Gpl di almeno 40.000 litri, per cause ancora imprecisate, ha sbandato sulle due carreggiate coinvolgendo nell’incidente più auto. Non ci sono feriti.

