Corpi e teste pietrificati, la macabra collezione  

Fonte: adnkronos.com

Carne trasformata in pietra. Corpi interi, teste, neonati, giovani donne, contadini, mummificati per sempre. E’ la macabra collezione dello ‘scienziato pazzo’ Paolo Gorini (1831-1881), raccolti a Lodi in un piccolo museo. Il suo lavoro e il singolare lascito sono raccontati nel libro ‘Il pietrificatore – la collezione anatomica di Paolo Gorini’ (Logosedizioni).

Personaggio eccentrico, dai forti contrasti, Gorini si occupò di matematica, vulcanologia, geologia sperimentale, conservazione delle salme (imbalsamando quelle illustri di Mazzini e di Rovani), ma anche della progettazione di uno dei primi forni crematori italiani. Schivo eremita nel suo laboratorio ricavato da una vecchia chiesa sconsacrata – scrivono gli autori Ivan Cenzi, curatore BizzarroBazar.com, e il fotografo Carlo Vannini – eppure amante delle donne e uomo di scienza capace di intrecciare stretti rapporti con i letterati del suo tempo, nell’immaginario popolare Gorini rimane ancora in bilico tra la figura del negromante e il cliché romantico dello scienziato pazzo, amato e temuto al tempo stesso. Proprio a causa dei suoi misteriosi procedimenti e delle segretissime formule in grado di pietrificare i cadaveri, la sua vita è stata spesso offuscata da un alone di leggenda.

Il libro ricostruisce, grazie anche ai contributi del curatore museale Alberto Carli e dell’antropologo Dario Piombino-Mascali, il peculiare periodo storico in cui il metodo della pietrificazione poté godere di una certa fortuna, nonché l’interesse e il valore che la collezione di Lodi riveste oggi. Perché questi preparati non sono affatto testimoni muti – sottolineano gli autori – Raccontano la storia dell’antica ossessione umana per la conservazione delle spoglie, documentando un momento in cui il rapporto con la morte in Occidente si preparava a cambiare. Svelano infine l’enigma di Paolo Gorini stesso: ‘mago’, uomo e scienziato, che sconvolto in tenera età dalla morte del padre, passerà tutta la vita a cercare di penetrare i segreti della natura e sconfiggere il decadimento.

